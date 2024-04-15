نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يستقر على الأجانب الراحلين في الصيف.. وهذا موقف حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إعلامي سعودي عن مصير أجانب الاتحاد مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، والأسماء المتوقع رحيلها في فترة الانتقالات الصيفية.

يعاني نادي الاتحاد مؤخرًا ومنذ انطلاق الموسم الكروي الحالي من تراجع في المستوى والفشل في تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ودع النمور 5 بطولات هذا الموسم، كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، والسوبر السعودي.

تعرف على أبرز الراحلين عن الاتحاد

قال الإعلامي الرياضي فارس الفزي، في تصريحات تلفزيونية: "رومارينيو هو من أبرز الراحلين بشكل نهائي عن الاتحاد مع نهاية الموسم".

وتابع: "هناك اتجاه لرحيل البرتغالي جوتا والبحث عن نادي ينتقل إليه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة في الوقت الحالي".

وأكمل حديثه: "النادي سيبحث عن حارس مرمى أجنبي يخلف جروهي، ويركز مجلس الإدارة على اللاعبين من مواليد 2003".

كما لفت إلى أن هناك 4 أو 5 أجانب سيرحلون عن الاتحاد، باستثناء بقاء البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي، بينما هناك شكوك حول بقاء كريم بنزيما، ويتبقى موسمان في عقد المصري أحمد حجازي.

وواصل: "الإدارة تستهدف التعاقد مع المواهب في الكرة العالمية بجانب البحث في الفئة السنية الصغيرة للانضمام للاتحاد الفترة المقبلة".

واختتم قائلًا: "أتوقع عودة الاتحاد كبطل ومنافس على البطولات الفترة المقبلة، الإدارة تعمل على إعادة الفريق بطل ومنافس قوي، وهناك تقييم لبعض اللاعبين واختيار بعض العناصر في الفترة الأخيرة".