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أحمد جودة - القاهرة - علق النجم ديكلان رايس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي على المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ديكلان رايس يتحدى بايرن ميونيخ بتعليقات قوية

ويواجه نادي آرسنال نظيره بايرن ميونيخ الألماني مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد ديكلان رايس في تصريحات صحفية له:" إنها المباراة المثالية لرد الفعل، نحتاج إلى ردة فعل يوم الأربعاء وهي فرصة رائعة لإظهار شخصيتنا وقيادتنا".

وتابع:" الآن يبدأ رد الفعل هذا في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن، لذلك سنكون مستعدين لذلك، إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأختتم:" الذهاب إلى ملعب أليانز أرينا، ستكون ليلة خاصة، حان الوقت لرفع جواربنا وإظهار للجميع لماذا نحن في هذه المكان".