نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مثير من لابورتا للاعبي برشلونة قبل مواجهة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم بيدري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عما قاله خوان لابورتا رئيس النادي، للاعبين بشأن لقاء باريس.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء على ملعب مونتجويك الأولمبي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بيدري: لابورتا طالبنا باللعب بحماس لإسعاد الجماهير

كشف بيدري في تصريحات صحفية، ما قاله لابورتا لهم: "لقد طلب منا أن نقدم كل ما لدينا، وأن نخرج بحماس لإعطاء الفرحة والسعادة للجماهير".

وكان نادي برشلونة حقق الفوز في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3/2.

وحقق لاعبو الفريق الكتالوني الفوز أمام نظيره فريق قادش بهدف نظيف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.