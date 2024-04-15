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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "أتفرج ببلاش".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

عاجل - "أتفرج ببلاش".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، تتجه أعين الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي بأسره نحو مواجهة الديربي القاهري في الدوري المصري، حيث يترقبون بفارغ الصبر هذه المباراة الحماسية في إطار الدوري الممتاز.

في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث جوجل زيادة كبيرة في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الفريقين الكبيرين في كرة القدم بمصر، الأهلي والزمالك، من قبل جماهيرهم المتحمسة.

عاجل - "أتفرج ببلاش".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

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وفي ذلك السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.