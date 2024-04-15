جماهير برشلونة توجه إنذارًا لـ ديمبلي قبل مباراة باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت جماهير نادي برشلونة إنذارًا لجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، قبل مباراتهما في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان يوم غدًا، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "منتجويك" بقيادة الحكم الروماني، إيفان كوفاتش.

وبعيدًا عن نتيجة الذهاب وفوز برشلونة بنتيجة 3-2 إلا أن هناك لحظة ينتظرها البعض ألا وهي عودة ديمبلي مرة أخرى خاصة بعد فعلته في ملعب "حديقة الأمراء".

وقد سجل ديمبلي في مرمى برشلونة في مباراة الذهاب ولكن لم يكتف بذلك، بل واحتفل رغم أنه كان لاعبًا سابقًا في النادي الكتالوني الذي عالجه من إصاباته أكثر من مرة ولم يبخل أبدًا بل كانت المفاجأة هي رحيل الفرنسي المفاجئ في الصيف الماضي.

ومع احتفال ديمبلي، خرجت بعض التقارير أن جماهير برشلونة تتوعد ديمبلي في ملعب "منتجويك" ولكن يبدو وأن تلك الأنباء ستكون صحيحة.

هذا ما أظهرته الجماهير الكتالونية التي كانت تنتظر وصول فريق باريس سان جيرمان إلى مدينة "برشلونة" حسب ما نقلته صحيفة "سبورت".

وقد أفادت "سبورت" أن جماهير برشلونة قامت بإهانة ديمبلي فور ظهوره ونزوله من حافلة باريس سان جيرمان صباح اليوم، الإثنين، وربما تكون هذه بروفة محتملة لما سيحدث في مباراة الغد خاصة وأن المشجعين في حالة غضب من الفرنسي.