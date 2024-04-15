نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، أكثر ما يبحث عنه عشاق كرة القدم المصرية وبالأخص جماهير القطبين، قبل المواجهة المقررة على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 10.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” بث مباشر بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، وتشكيل القطبين المتوقع، قبل خوض القمة بساعات، وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وتاريخ مواجهات الفريقين قبل انطلاق ديربي الليلة.

وهنا يتوفر مباشر مباراة الزمالك والأهلي في الدوري، عند انطلاق صافرة الحكم إبراهيم نور الدين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، سينطلق موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة بتوقيت المغرب، والسادسة بتوقيت الجزائر وتونس.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك مباشر اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية في السابعة مساءً صوب مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، حيث تعد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي مباشر، حيث أسندت نقل المباراة إلى قناتيها الأولى والثانية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى مصطفي شوبير. خط الدفاع محمد هاني (عمر كمال)- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- على معلول. خط الوسط أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية- محمد مجدي «أفشة». خط الهجوم رضا سليم- طاهر محمد طاهر- وسام أبوعلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى محمد عواد. خط الدفاع أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر. خط الوسط نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي (محمد شحاتة)، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو. خط الهجوم سامسون أكينولا.

نتيجة آخر 6 مواجهات بين الأهلي والزمالك في جميع البطولات

1- مباراة الأهلي والزمالك في 19 يونيو 2022، تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في بطولة الدوري.

2- مباراة الزمالك والأهلي في 21 يوليو 2022، حقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين لهدف في بطولة كأس مصر.

3- مباراة الأهلي ضد الزمالك في 28 أكتوبر 2022، حقق المارد الأحمر الفوز بهدفين نظيفين في بطولة السوبر المصري.

4- مباراة الزمالك ضد الأهلي في 21 يناير 2023، حقق الأحمر الفوز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري.

5- مباراة الأهلي والزمالك في 13 يوليو 2023، حقق المارد الأحمر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري.

6- مباراة الزمالك والأهلي في 8 مارس 2024 حقق الأحمر الفوز بهدفين مقابل لاشئ في كأس مصر.