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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري، تتجه أنظار الجميع من جماهير ومحبي كرة القدم المصرية والعربية، نحو مباراة ديربي القاهرة في الدوري المصري اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية، خاصة جماهير قطبي الكرة الأهلي والزمالك، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريقين اليوم.

عاجل - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري

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وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.