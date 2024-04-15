نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة..مباشر مباراة الأهلي والزمالك (0-0) في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، أكثر ما يتابعه الآن عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة لقاء القمة الـ 127 بين فريقي الزمالك والأهلي، على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 10.

وتوفر بوابة “دوت الخليج” بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي في الدوري، عند انطلاق صافرة الحكم إبراهيم نور الدين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، سينطلق موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة بتوقيت المغرب، والسادسة بتوقيت الجزائر وتونس.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى مصطفي شوبير.

خط الدفاع محمد هاني (عمر كمال)- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- على معلول.

خط الوسط أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية- محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم رضا سليم- طاهر محمد طاهر- وسام أبوعلي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى محمد عواد.

خط الدفاع أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي (محمد شحاتة)، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم سامسون أكينولا.

تاريخ مواجهات القمة في الدوري قبل مواجهة اليوم

قبل مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم، يذكر أن تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري يصب لصالح رفاق كتيبة السويسري مارسيل كولر، حيث التقى الفريقان في 126 مباراة سابقة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

تفاصيل استعدادات الأهلي بعد القمة

وفي سياق آخر، تدرس إدارة النادى الأهلى زيادة المكافآت الخاصة بمباريات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقررة السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائى البطولة.

مكافآت للاعبي الأهلي للفوز على مازيمبي



وكانت لجنة التخطيط بالنادى قد أوصت بزيادة المكافآت كسلاح معنوى داخل الفريق، خاصة بعدما دخلت البطولة مراحلها الصعبة، وحاجة الفريق لمزيد من الاجتهاد والتركيز، خصوصًا في اللقاءات الخارجية، فيما تسلم مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، تقريرًا خاصًا عن أداء مازيمبى يتضمن طريقة لعبه وأبرز لاعبيه وتسجيلات للمباريات التي خاضها المنافس في البطولة الإفريقية، وذلك لدراسته جيدًا للمساعدة في وضع الخطة المناسبة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك