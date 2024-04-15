نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لابورتا يفجر مفاجأة حول مصير تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن مصير المدير الفني تشافي هيرنانديز وما إذا سيتراجع عن قرار رحيله في نهاية الموسم الجاري.

لابورتا: سنناقش مستقبل تشافي في نهاية الموسم

قال لابورتا في تصريحاته لوسائل الإعلام، اليوم، حول استمرار تشافي: “سنناقش هذه المسألة في نهاية الموسم”.

تابع: “تشافي في حالة جيدة جدًا وأنا أفهم أن كل شيء مفتوح وكل شيء قابل للمراجعة، فهمت أن هناك ظروف دفعته إلى القيام بما فعله ولكننا سنتحدث في نهاية الموسم، هناك وقت للحديث عن ذلك”.

وأضاف: “هذا الفريق الذي بناه تشافي والذي جعلنا الموسم الماضي سعداء بفوزه بالدوري التاريخي بسبب الطريقة التي فاز بها هو الآن في أفضل حال، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى قيد الحياة في الدوري”.

واصل: “إذا قدموا كل ما لديهم وهو ما سيفعلونه ولعبوا بالموهبة التي لديهم فسنكون في الدور نصف النهائي”.

ويستعد فريق برشلونة، لمواجهة باريس سان جيرمان مساء غدٍ الثلاثاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في فرنسا قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2.