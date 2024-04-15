نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما يخص مباراة الأهلي والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة الفريقين وتاريخ المواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأتي النادي الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق، بينما يأتي فريق الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك كالتالي:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم مساعد: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: أحمد الغندور

حكم فيديو: محمد عادل

حكم فيديو مساعد: عاطف حسين

حكم فيديو مساعد: محمود أبو الرجال

القيمة التسويقية لأجانب الأهلي والزمالك

وتأتي القيمة التسويقية لأجانب الأهلي كالتالي:

المالي أليوديانج 4.5 مليون يورو المغربي رضا سليم 2.20 مليون يورو الجنوب إفريقي بيرسي تاو 1.50 مليون يورو الفلسطيني وسام أبوعلي 1.50 مليون يورو التونسي محمد الضاوي كريستو مليون يورو التونسي على معلول 900 ألف يورو الفرنسي أنتوني موديست 700 ألف يورو

وتأتي القيمة التسويقية لأجانب الزمالك كالتالي:

التونسي سيف الجزيري مليون يورو التونسي حمزة المثلوثي 600 ألف يورو السنغالي إبراهيما نداي 500 ألف يورو الفلسطيني ياسر حمد 400 ألف يورو البينيني سامسون أكينولا 250 ألف يورو الأوغندي ترافيس موتيابا 203 آلاف يورو

قائمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك:

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي «أفشة»، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلى، محمود كهربا، أنتوني موديست.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين- محمود أشرف..

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله «نيمار» – ترافيس موتيابا- ناصر ماهر – عبدالله السعيد- أحمد مصطفى «زيزو».

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.