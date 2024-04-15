نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انفراجة في أزمة حكم مباراة الهلال والعين بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت قناة “أبوظبي” الرياضية، على وصول الحكم الأردني أدهم المخادمة للإمارات وذلك من أجل قيادة مباراة العين والهلال، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وصول أدهم المخادمة إلى الإمارات لإدارة مباراة الهلال والعين

أشارت القناة الإماراتية، حسب مراسلها في الأردن، إلى تعذر وصول الحكام المساعدين، بالإضافة لقيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبدالهما.

ومن المقرر أن يتم خوض مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة مساء غدا الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وكانت لجنة الحكام داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أسندت مهمة قيادة المباراة بين الهلال والعين الاماراتي إلى الحكم الأردني أدهم المخادمة.

ويذكر أن الحساب الرسمي لشبكة بي إن سبورتس كان قد أعلن صباح اليوم عن تعذر وصول طاقم تحكيم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال بقيادة الأردني أدهم المخادمة بسبب إغلاق المجال الجوي.