نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف طريقة مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف الجماهير البحث عن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE، في اللقاء المرتقب الذي يعتبر قمة خاصة بين قطبي الكرة المصرية، بصرف النظر عن موقف كل فريق قبل المباراة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي طريقة مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، المقررة اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE؟

تردد أون تايم سبورتس

1- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أو عبر الصفحة الرسمية للقناة عبر YOUTUBE



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وضمن كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE، ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء المرتقب عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات المسابقة، ويعلق عبر القناة الصوتية الأولى مؤمن حسن، وعبر القناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف.



تاريخ مواجهات القطبين في الدوري قبل القمة 127

عدد المباريات: 126

فوز الأهلي: 49

فوز الزمالك: 27

التعادل: 50

أهداف الأهلى: 166

أهداف الزمالك: 111

حكام مباراة الزمالك والأهلي

وكشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي الليلة، وسيدير اللقاء إبراهيم نور الدين حكما للساحة، للمرة الثانية في تاريخه التحكيمي، وستكون الأخيرة له؛ إذ سيعلن اعتزاله التحكيم بعد نهاية الموسم الحالي، ويعاونه الليلة سامي هلهل، مساعد أول، وهاني عبد الفتاح، مساعد ثانٍ، وأحمد الغندور، حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو محمد عادل، ويعاونه عاطف حسين، مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال، مساعد حكم فيديو 2.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.