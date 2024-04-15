نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك.. مفاجآت عديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام غريمه الزمالك، اليوم الإثنين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست - عمر كمال

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي، كلاً من: “محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.