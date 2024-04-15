نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على المقاولون وتصدر الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، سعادته البالغة بالفوز الهام الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل وتصدر قمة ترتيب الدوري.

وحقق بيراميدز فوزًا هامًا على حساب المقاولون العرب بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي وفيستون ماييلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري على استاد الجبل الأخضر.

مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على المقاولون

أكد يورتشيتش، على أن المكسب كان مهمًا للغاية خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق بسبب الإصابات المفاجئة التي سبقت تلك المواجهة، ولكنه في ذات الوقت غير راض تماما على أرضية الملعب التي خاض عليها الفريق اللقاء، ولا بد أن تكون الأمور أفضل في ملاعب كرة القدم المصرية.

وأضاف المدير الفني أن الفوز هو خطوة مهمة في مشوار الدوري الممتاز، ويأخذ البطولة خطوة بخطوة، ومن المهم حاليا استغلال الأيام التسعة الراحة من أجل التحسن قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة الهامة في البطولة.