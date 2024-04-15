نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الإقليمية تشارك في المنتدى الوطني الـ15 للإعاقة بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مملكة المغرب، المنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، محمد السادس.

ويقام المنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة منذ عام 2008 والذي يعتبر حدثًا علميًا، ثقافيًا ورياضيًا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إضافة إلى الجمعيات والمهنيين العاملين في المجال.

ويمثل عماد محي الدين مدير قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الرئاسة الإقليمية والمشاركة بمحاضرة هامة عن الأولمبياد الخاص والدور الذى يلعبه من خلال الرياضات الأولمبية التي يمارسها ذوي الاعاقة الفكرية بدول المنطقة.

ويقام المنتدى الوطني خلال احتفالات المغرب باليوم الوطني للإعاقة وذلك في الفترة من 16 وحتى 19 إبريل، ويقام المنتدى تحت عنوان رياضة الأشخاص ذوي الاعاقة رافعة للتنمية الدامجة علاج وتميز، وسيقوم عماد بإلقاء محاضرة علمية تحت عنوان اهمية الرياضة للأشخاص ذوي الاعاقة: التأثير النفسي والاجتماعي والتربوي على الاعاقة الفكرية والحركية.

وكان المنتدى قد وجهة دعوات لعدد من الخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات الجامعية والخبراء في مجال الإعاقة إضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص ويهدف المنتدى من إقامته إلى تعزيز حقوق ذوي الاعاقة من أجل حصولهم على كافة أشكال الرعاية على مختلف الأصعدة.