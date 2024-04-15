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أحمد جودة - القاهرة - يحل الهلال ضيفًا على العين، في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حقيقة تأجيل مباراة الهلال والعين بدوري أبطال آسيا

وقام الخبير زياد الجهني، عضو مؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، بتحذير يفيد إمكانية تأجيل قمة الهلال والعين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.

وأكدت مصادر بالاتحاد الآسيوي لـ أبو ظبي: "هناك تواصل مع الجهات المعنية في الإمارات بشأن المنخفض الجوي ولا يوجد أي قرار أو نية لتأجيل مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مالم تصدر السلطات المعنية قرارها في هذا الشأن وسنكون على تواصل مستمر".

وكانت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" قد أعلنت منذ قليل، وصول الحكم الأردني رسميًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل إدارة قمة الهلال والعين.

وكتبت القناة عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إكس": "مراسلنا في الأردن حازم الخطايبة، يؤكد وصول الحكم أدهم المخادمة للإمارات؛ لقيادة مباراة العين والهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا".



واضافت: "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتخذ قرارًا بـ "استبدال" الحكمين المساعدين للمخادمة؛ بعد تعذر وصولهما إلى الإمارات العربية المتحدة".

