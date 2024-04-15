نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يفاجئ الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام حسن مدرب منتخب مصر، وجهازه المعاون على حضور قمة الأهلي والزمالك، المقامة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين.

وكان حسام حسن قد حضر مباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي أقيمت عصر اليوم، باستاد عثمان أحمد عثمان.

حسام حسن يحضر قمة الأهلي والزمالك

تواجد التؤام حسام وإبراهيم حسن، قبل قليل، في مدرجات استاد القاهرة، من أجل متابعة لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة القمة اليوم.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.

وتنطلق صافرة بداية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتل الأهلي، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بينما الزمالك متواجد بالمركز الثاني عشر ومعه 18 نقطة.