الرياضة

عاجل.. حسام حسن يفاجئ الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسام حسن مدرب منتخب مصر، وجهازه المعاون على حضور قمة الأهلي والزمالك، المقامة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين.

وكان حسام حسن قد حضر مباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي أقيمت عصر اليوم، باستاد عثمان أحمد عثمان.

حسام حسن يحضر قمة الأهلي والزمالك

تواجد التؤام حسام وإبراهيم حسن، قبل قليل، في مدرجات استاد القاهرة، من أجل متابعة لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة القمة اليوم.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.

وتنطلق صافرة بداية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتل الأهلي، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بينما الزمالك متواجد بالمركز الثاني عشر ومعه 18 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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