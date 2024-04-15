نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. "فيفا" يكتشف مدى إهمال الاتحاد المصري لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد "دوت الخليج الرياضي" قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ "إستبيان حول مدى تطوير كرة القدم النسائية حول العالم" بعد جميع بيانات الإستبيان من الإتحادات الأعضاء بمختلف دول العالم وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي.

فيفا يكتشف فساد الاتحاد المصري لكرة القدم النسائية

يكشف إستبيان “الفيفا” مدى تطوير كرة القدم النسائية في كل إتحاد محلي مستندًا إلى إحصائيات وبيانات تخص كرة القدم النسائية في كل إتحاد محلي على حدى.

وكانت المفاجأة فيما يخص أرقام وأحصائيات كرة القدم النسائية المصرية والذي حصل عليها “فيفا” من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم للوقوف على أخر تتطورات ملف كرة القدم النسائية المصرية.

وتبين من المعلومات التي أرسلها الإتحاد المصري للفيفا وجود معلومات عديدة مغلوطة حيث ذكر إستبيان “فيفا” أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه 100 لاعبة فقط مسجلة في الفئات العمرية تحت 20 عامًا، و300 لاعبة آخرين فوق 20 عامًا مسجلة ضمن قوائم الإتحاد المصري، وهذا يعتبر غير صحيح مطلقًا لأن عدد لاعبات مصر المسجلة في الإتحاد المصري لكرة القدم يزيد عن هذا العدد بكثير وقد يزيد عن 2000 لاعبة بمختلف الفئات العمرية.

كما ذكر في الإستبيان أن مصر لديها 3 محكمات سيدات فقط من أصل 97 حكم مسجل بالإتحاد المصري وهذا غير صحيح حيث تمتلك مصر عدد محكمات يزيد عن 200 محكمة إضافة لوجود 6 محكمات في القائمة الدولية فقط!

وذكر الإستبيان أيضًا أن مصر بها 19 مدربة فقط من إجمالي عدد 8.131 مدرب مسجلين بالإتحاد المصري.

وهذا يدل على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يهتم بملف كرة القدم النسائية أو حتى بتوفير معلومات صحيحة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مما يظهر مصر متأخرة تأخر شديد في كرة القدم النسائية وسط باقي دول العالم.

وفي حالة المقارنة بين بيانات إستبيان الإتحاد المغربي لكرة القدم نجد أن المغرب لديها أكثر من 3000 لاعبة مسجلة في فئة تحت 20 عام، وأكثر من 10000 لاعبة فوق 20 عام وعدد مدربات 720 مدربة وعدد محكمات 114 محكمة، مما يدل على مدى تطور مستوى كرة القدم النسائية المغربية ومدى إهتمام الإتحاد المغربي بملف كرة القدم النسائية مما نتج عن ذلك منتخب مغربي قوي أستطاع الوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وتحقيق إنجاز تاريخي بوصوله لدور الثمانية بمونديال السيدات.

وجدير بالذكر أن ملف كرة القدم النسائية هو أخر اهتمامات مجلس إدارة إتحاد كرة القدم الحالي برغم حصول الإتحاد المصري على دعم مادي سنوي من الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقدر بـ 500 ألف دولار سنويًا لتطوير كرة القدم النسائية في مصر وبرغم ذلك لا تشهد كرة القدم النسائية تقدم يليق بأسم مصر كأقدم إتحاد أفريقي ومؤسسة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ولكن لم يهتم مسئولو الجبلاية بملف كرة القدم النسائية مثلما يهتموا بكرة القدم للرجال وكرة الصالات والشاطئية للرجال، وأكثر دليل على إهمال ملف الكرة النسائية هو البيانات المسجلة في هذا الشأن في إستبيان الإتحاد الدولي الفيفا حول صورة مصر في مجال كرة القدم النسائية.