نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك.. حكام القمة بقميص علم مصر وهذا ما فعله شيكابالا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد "القاهرة الدولي”، مواجهة قمة جديدة تجمع بين الأهلي والزمالك اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

إبراهيم نور الدين يرتدي قميص علم مصر

ظهر طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك، بقيادة إبراهيم نور الدين، بقميص يحمل ألوان علم مصر وذلك خلال الإحماء قبل انطلاق المباراة.

شيكابالا يظهر في القمة

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، على الحضور لاستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي، وقد قام اللاعب بالنزول لأرضية الملعب وتوجه لمدرجات مشجعي الفارس الأبيض لتحيتهم قبل انطلاق المباراة.