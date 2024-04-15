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أحمد جودة - القاهرة - دون تقطيع Al-ahly Vs zamalek.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري

جارية الآن (0-0) دون تقطيع Al-ahly Vs zamalek.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري، إن مواجهة الديربي القاهري بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري هي حدث ينتظره عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي بشغف وحماس، يشهد محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في البحث عن القنوات الناقلة لهذه المباراة الحاسمة، حيث يسعى جمهور الفريقين لمتابعة أحداثها عن كثب.

تتسابق القنوات الرياضية لنقل هذا اللقاء الذي يعد من أبرز المواجهات في عالم كرة القدم، لتلبية توقعات الملايين من المشجعين المصريين والعرب، من المتوقع أن يكون الجو مشحونًا بالتوتر والحماس، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز والسيطرة على صدارة الترتيب في الدوري الممتاز المصري، يترقب الجميع أداء نجوم الفريقين وقدرتهم على تقديم أداء مميز يرضي تطلعات جماهيرهم، ويمنحهم الانتصار في هذا اللقاء الرياضي المهم.

دون تقطيع Al-ahly Vs zamalek.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري

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في هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتتح ملعب ستاد القاهرة الدولي أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:-

معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: نيدفيد، كوكا، أفشه.

خط الهجوم: عمر كمال، موديست، طاهر محمد طاهر.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

قائمة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله "نيمار" – ترافيس موتيابا- ناصر ماهر – عبدالله السعيد- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.