نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية(0-0) الأهلي ضد الزمالك.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي ضد الزمالك.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

جارية (0-0) الأهلي ضد الزمالك.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، يتجه عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وجماهير الكرة المصرية بأسرها نحو مواجهة الديربي القاهري في الدوري المصري، حيث يترقبون بفارغ الصبر هذه المباراة الحماسية في إطار الدوري الممتاز.

تشهد محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الفريقين الكبيرين في كرة القدم بمصر، الأهلي والزمالك، من قبل جماهيرهم المتعطشة للمباراة.

الأهلي ضد الزمالك.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر موقعه الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه وقرائه، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية.

لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: نيدفيد، كوكا، أفشه.

خط الهجوم: عمر كمال، موديست، طاهر محمد طاهر.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

مقاعد البدلاء:-

معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

جدير بالذكر أن يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

قائمة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله "نيمار" – ترافيس موتيابا- ناصر ماهر – عبدالله السعيد- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 من بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة، بالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

واسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكلا من أيمن الكاشف ومؤمن حسن، عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.