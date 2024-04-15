نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة زيزو أمام الأهلي بعد التحام مع رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة، ولم يستطيع استكمال مباراة الأهلى المقامة بينهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دورى nile.

وفي الدقيقة السادسة من عمر المباراة، انفرد أحمد سيد زيزو، بمرمى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وحدث احتكاك بين رامي ربيعة وزيزو، وسقط الأخير على أرضية الملعب.

واثر ذلك قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك باستبدال زيزو بالأوغندى موتيابا فى الدقيقة "16".

تشكيل الزمالك أمام الأهلى

تشكيل الزمالك أمام الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد -

حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: سيف الجزيرى - زيزو- ناصر ماهر.

تشكيل الأهلى أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر كمال - أنتوني موديست.

