عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن المباراة المقبلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المباراة المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

غياب كريم نيدفيد عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

حصل كريم نيدفيد على البطاقة الصفراء في مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك في الدقيقة 21 بعد تدخله القوي على قدم ناصر ماهر.

وأصبح كريم نيدفيد خارج حسابات الأهلي في مباراته المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة.

وكان كريم نيدفيد قد حصل على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي الأهلي أمام الجونة وبلدية المحلة ثم نال البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي حاليا غريمه الزمالك على استاد القاهرة الدولي في القمة 127 والمقامة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.