نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول أمام الأهلي من انفراد (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، هدف التقدم لمصلحة فريقه أمام الأهلي في لقاء القمة المثير المقام مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

ويقام لقاء القمة بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

هدف الجزيري في شباك الأهلي

جاء هدف الزمالك، بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر تضع سيف الجزيري في انفراد تام بمرمى الأهلي حيث تصدى مصطفى شوبير للكرة الأول ولكن التونسي نجح بوضعها في الشباك وذلك خلال الدقيقة “44”.

وانتهى الشوط الأول من لقاء القمة، بتفوق الزمالك على حساب الأهلي بهدف التونسي سيف الدين الجزيري.