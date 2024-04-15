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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والتي خضع لها أحمد عيد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس الأحد وتسببت في استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.

الأشعة التشخيصية تثبت إصابة أحمد عيد بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة

هذا ومن المقرر أن يبدأ اللاعب فورًا برنامجه التأهيلي المكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بقيادة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق.

سمير فكري يغيب عن مباراة فاركو وعودة صلاح محسن وحسين السيد لقائمة الفريق.

تأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ومن المقرر أن تشهد قائمة الفريق لمباراة فاركو عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد وذلك بعد انتهاء إيقاف الأول لمباراتين عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

