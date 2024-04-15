نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفوق على الأهلي بهدف الجزيري في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من اللقاء.

الجزيري يضع الزمالك في المقدمة بهدف رائع

استطاع سيف الدين الجزيري تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة بعد صناعة من ناصر ماهر.

وسار اللقاء سجالا بين الفريقين مع تحفظ نسبي وفرص على استيحاء قبل تسجيل الهدف الوحيد.

وشهد الشوط الأول إصابة أحمد زيزو في الدقيقة 18 ليغادر دون إكمال المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.