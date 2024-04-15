نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة بالمر.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تشالوباه، جوستو، تياجو سيلفا، كوكورييا.

خط الوسط: كايسيدو، كالاجر، مودريك.

خط الهجوم: مادويكي، جاكسون، بالمر.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي؟



ويحتل نادي تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة،بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

