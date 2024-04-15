عاجل.. أحمد عبدالقادر يحرز هدف التعادل للأهلي بطريقة رائعة أمام الزمالك (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، هدف التعادل لمصلحة الفريق الأحمر في مرمى الزمالك، وذلك بلقاء القمة المقام على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأخر فريق الأهلي، في الشوط الأول بهدف سجله التونسي سيف الدين الجزيري لمصلحة الزمالك بالدقيقة".

ونجح البديل أحمد عبدالقادر، في تسجيل هدف التعادل لمصلحة الأهلي بالدقيقة “73” أي بعد مشاركته بـ3 دقائق بدلًا من محمد هاني.

وجاء الهدف، بعد كرة عرضية من رضا سليم من الجانب الأيمن باتجاه منطقة جزاء الزمالك، ليتابعها أحمد عبدالقادر بتسديدة مباشرة في مرمى محمد عواد.

هدف أحمد عبدالقادر أمام الزمالك