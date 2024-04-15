نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجزيري يخطف الهدف الثاني للزمالك أمام الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، في هز شباك الأهلي مرة أخرى بلقاء القمة المقام على استاد القاهرة الدولي.

هدف الجزيري الثاني أمام الأهلي

وجاء هدف الجزيري، في الوقت القاتل بالدقيقة “88” مستغلاً تأخر دفاع الأهلي في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، لتصل الكرة للجزيري الذي يسددها بنجاح في مرمى مصطفى شوبير.

وكان سيف الدين الجزيري، قد سجل الهدف الأول للزمالك بالدقيقة 44 بعد صناعة من ناصر ماهر.

وتعادل أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ليعود الجزيري بالنتيجة في الدقيقة 86.