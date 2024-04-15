نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مدرب ميلان الجديد حال إقالة بيولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن مدرب ريال مدريد السابق بات من ضمن المدربين المرشحين بقوة لقيادة ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.

بيولي يواجه خطر الإقالة

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري يواجه خطر الإقالة من منصبه حال الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام روما والسقوط في الديربي أمام إنتر ميلان.

وكان ميلان قد خسر على ملعبه ووسط جماهير أمام روما بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة الإيطالية بأن إدارة ميلان حددت جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق بديل محتمل لتدريب الفريق اللومباردي حال إقالة بيولي من منصبه.

