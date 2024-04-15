الرياضة

الزمالك يتفوق في القمة بثنائية سيف الدين الجزيري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث لقاء أمام الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتفوق في القمة بثنائية الجزيري 

واستطاع الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف واحد ليحصد النقاط الثلاث في القمة.

كانت البداية من جانب الجزيري الذي سجل هدف المباراة الأولى قبل دقائق من الشوط الأول.

وفق الدقيقة 73 من عمر المباراة، سجل أحمد عبد القادر، وفي الدقيقة 86 سجل الجزيري هدف الفوز للزمالك.

وبهذه النتيجة احتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة،. بينما احتل الزمالك المركز العاشر برصيد. 21 نقطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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