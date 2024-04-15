الزمالك يتفوق في القمة بثنائية سيف الدين الجزيري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث لقاء الأهلي أمام الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتفوق في القمة بثنائية الجزيري

واستطاع الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف واحد ليحصد النقاط الثلاث في القمة.

كانت البداية من جانب الجزيري الذي سجل هدف المباراة الأولى قبل دقائق من الشوط الأول.

وفق الدقيقة 73 من عمر المباراة، سجل أحمد عبد القادر، وفي الدقيقة 86 سجل الجزيري هدف الفوز للزمالك.

وبهذه النتيجة احتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة،. بينما احتل الزمالك المركز العاشر برصيد. 21 نقطة.

