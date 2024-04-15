نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل الجزيري.. الزمالك يكسر عقدته أمام الأهلي ويتخلص من شبح كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص فريق الزمالك، فوزًا ثمينًا على حساب غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء القمة الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

تمكن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، من تسجيل هدفي الفوز بالقمة خلال الدقيقتين “44 و86”، بينما جاء هدف الأهلي الوحيد في اللقاء عن طريق أحمد عبدالقادر بالدقيقة “73”.

الزمالك يكسر عقدة الدور الأول أمام الأهلي

نجح فريق الزمالك، اليوم، في كسر عقدة عدم الفوز على الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز، والتي استمرت 21 عامًا.

الزمالك حقق آخر فوز على الأهلي في الدور الأول من الدوري عام 2003، بهدف جمال حمزة، ومن وقتها لم يتمكن الفريق الأبيض من تكرار هذا الفوز.

وتقابل الغريمان، في 20 مواجهة بالدور الأول، وحقق الأهلي 15 انتصارًا، وتعادلا في 5 مباريات.

الزمالك يتخلص من شبح كولر

تمكن فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في التخلص من عقدة السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي.

كتب الزمالك، فوزه الأول أمام كولر مدرب المارد الأحمر، بعد الخسارة أمامه في 4 مباريات قمة متتالية، آخرها نهائي كأس مصر بثنائية نظيفة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مارس الماضي.

مباراة الزمالك والأهلي

ورفع الزمالك، رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة متقدمًا للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الأهلي الذي يملك نفس عدد النقاط.