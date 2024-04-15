نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الدين الجزيري يدخل تاريخ القمة بثنائيته أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز هدفي الفوز للفارس الأبيض في شباك الغريم التقليدي الأهلي.

والتقى الزمالك والأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثنائية الجزيري تقود الزمالك لفوز مثير أمام الأهلي

انتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتمكن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، من كتابة اسمه بحروف من نور في تاريخ القمة أمام النادي الأهلي بعد هدفي اليوم.

وأصبح الجزيري، أول لاعب في نادي الزمالك منذ 8179 يوم يسجل ثنائية في مرمى النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الإمبراطور حازم إمام الذي شارك في فوز الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف في الديربي موسم 2001.

كما أصبح سيف الدين الجزيري أول لاعب أجنبي في تاريخ القلعة البيضاء يسجل هدفين في المارد الأحمر في مباراة واحدة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 أيضا في المركز التاسع.