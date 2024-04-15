نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يحصد جائزة أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز لفريقه في اللقاء.

الجزيري أفضل لاعب في القمة أمام الأهلي

انتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة