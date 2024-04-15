لاعبي الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على الأهلي في قمة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير بالفوز على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتوجه اللاعبون إلى الجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال معهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

