عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وفتوح أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الفريق خلال مشاركتهما أمام الأهلي، اليوم الإثنين.

طبيب الزمالك يتحدث عن زيزو وفتوح بعد القمة

قال أسامة، أن زيزو تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأضاف محمد أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وأوضح محمد أسامة أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.