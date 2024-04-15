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أحمد جودة - القاهرة - علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

مارسيل كولر يطلق تصريحات قوية بعد مباراة الزمالك

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضًا، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك اليوم".

أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولا بد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".

