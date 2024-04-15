الرياضة

مدرب الزمالك السابق: كولر تحفظ بشكل كبير.. وكنت متخوفًا لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد جلال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفارس الأبيض على في قمة دوري نايل للموسم الجاري 2023/2024.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

خالد جلال: كولر تحفظ بشكل كبير عكس جوميز

قال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك حقق فوزًا هامًا على الأهلي في مسابقة الدوري وستكون دافع كبير للفريق الأبيض".

وأكمل: "المباراة بدأت من تشكيل الفريقين، وكولر تحفظ بشكل كبير على عكس جوميز الذي كان لديه الرغبة في خطف اللقاء من البداية".

وتابع: "بداية المباراة كانت بسيطرة واضحة من النادي الأهلي وبعدها استحوذ الزمالك على منطقة وسط الملعب".

واختتم: "كنت متخوفًا على الزمالك من الشوط الثاني، ولكن نجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني ومنح الفوز للأبيض".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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