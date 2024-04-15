مدرب الزمالك السابق: كولر تحفظ بشكل كبير.. وكنت متخوفًا لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد جلال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفارس الأبيض على الأهلي في قمة دوري نايل للموسم الجاري 2023/2024.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

خالد جلال: كولر تحفظ بشكل كبير عكس جوميز

قال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك حقق فوزًا هامًا على الأهلي في مسابقة الدوري وستكون دافع كبير للفريق الأبيض".

وأكمل: "المباراة بدأت من تشكيل الفريقين، وكولر تحفظ بشكل كبير على عكس جوميز الذي كان لديه الرغبة في خطف اللقاء من البداية".

وتابع: "بداية المباراة كانت بسيطرة واضحة من النادي الأهلي وبعدها استحوذ الزمالك على منطقة وسط الملعب".

واختتم: "كنت متخوفًا على الزمالك من الشوط الثاني، ولكن نجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني ومنح الفوز للأبيض".