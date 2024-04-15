ناصر منسي وسيف جعفر يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - خضع ناصر منسي وسيف فاروق جعفر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ناصر منسي وسيف جعفر يخضعان لكشف المنشطات

وانتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك سيف الدين الجزيري "هدفين"، وسجل للأهلي أحمد عبدالقادر.

وتوجه اللاعبون إلى الجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال معهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة

