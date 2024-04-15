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أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يصطدم بالمحلة ولافيينا يواجه السكة الحديد بالجولة السادسة لدوري المحترفين

تنطلق في الساعة الثالثة والنصف من عصرالثلاثاء مباريات الأسبوع السادس للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك.



1- حرس الحدود مع غزل المحلة



على ستاد حرس الحدود يصطدم فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي برصيد 43 نقطة بفريق غزل المحتء لة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 44 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- لافيينا مع السكة الحديد

على ملعب الأسيوطي سبورت يواجه فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة احمد صلاح برصيد 43 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة تامر رياض برصيد 37 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



3- بتروجيت مع راية



يستضيف ستاد بتروسبوت لقاء صعب بين فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 54 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 35 نقطة.



وفي حالة فوز بتروجت، بنتيجة المباراة يعلن رسميا صعوده للدوري الممتاز دون النظر لنتائجه في الأسابيع الثلاثة المتبقية.



وحقق فريق راية الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



4- طنطا مع وادي دجلة



على ملعب نادي طنطا يستدرج فريق طنطا صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد 35 نقطة فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 43 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- القناة مع بروكسي



على ملعب نادي القناة القديم يلتقي فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير بقيادة أحمد العجوز برصيد 28 نقطة مع فريق بروكسي، صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد35 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول..

الترتيب

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة