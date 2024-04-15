أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يتأهب لعبور الحدود في دوري المحترفين

يحل غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود بقيادة "محمد مكي" في الثالثة والنصف عصر "الثلاثاء" باستاد المكس ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في مواجهة صعبة.

حيث يتنافس الفريقان على خطف بطاقة الصعود الثانية، حيث يطمح الفريق العسكري تحقيق الانتصار والتقدم لوصافة جدول الترتيب والاقتراب خطوة نحو خطف بطاقة التأهل، فيما يأمل غزل المحلة العودة بنتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في التأهل المباشر للدوري الممتاز.

يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد (43) نقطة، بعدما نجح في حصد (7) نقاط في المرحلة الثانية جمعهم من الفوز في مباراة واحدة على بروكسي (1-0) وتعادل الفريق العسكري في أربع لقاءات أمام بتروجيت وراية الرياضي ووادي دجله (1-1) والسكة الحديد (0-0)، فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة.

فيما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد (44) نقطة، بعدما نجح في حصد (9) نقاط خلال خمس لقاءات خاضهم الفريق المحلاوي حيث حقق الفوز في مباراتين على طنطا (3-0) والقناة (2-0) بينما تعادل الفريق في ثلاث لقاءات أمام وادي دجله (0-0) والسكة الحديد (1-1) وبتروچيت (2-2) فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة خلال مرحلة الصعود.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين باستاد غزل المحلة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.