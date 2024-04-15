عاجل.. شيكابالا يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد الفوز على الأهلي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، رسالة خاصة إلى حسام حسن مدرب منتخب مصر وذلك بعد الفوز على الأهلي في القمة.

حقق فريق الزمالك، فوزًا ثمينًا على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في لقاء القمة المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لمسابقة دوري النيل.

شيكابالا يطالب بانضمام عمر جابر لمنتخب مصر

احتفل شيكابالا، بطريقته الخاصة مع زميله عمر جابر ظهير أيمن الزمالك، أثناء حديثه عبر قناة “أون تايم سبورتس” عن الفوز على الأهلي.

قال شيكابالا في رسالة مفاجئة إلى حسام حسن: “عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب، أفضل ظهير أيمن في مصر”.

ونجح الزمالك، في تجاوز الأهلي بثنائية رائعة سجلها التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 44 و86 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.