نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرفض عرضًا إنجليزيًا ضخمًا لبيع نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي لبيع نجم الفريق وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يحدد سعر بيع رافينيا

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نادي برشلونة تلقى عرضًا إنجليزيًا من أجل البرازيلي رافينيا دياز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي برشلونة رفض عرضًا بقيمة 60 مليون يورو مقدم من أحد الأندية الإنجليزي، من أجل رافينيا دياز لاعب الفريق الكتالوني.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي برشلونة لا يمانع فكرة رحيل رافينيا هذا الصيف ولكن لن يتم النظر لأي عرض قيمته أقل من 80 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيع رافينيا سينعش خزينة نادي برشلونة، ولكن الإدارة سعيدة حاليًا بمستوى اللاعب ولن توافق على بيعه بأقل من المبلغ المحدد.

ويرى مسؤولو برشلونة، أن بيع رافينيا بهذا السعر سيساعد النادي لحل أزمته المالية وأيضًا حسم التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس الذي يلعب على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.