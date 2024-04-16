نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك: الفوز ضد الأهلي بـ6 نقاط والكونفدرالية هدفنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفوز ضد الأهلي، جاء تكليلًا لجهود اللاعبين ونهدي الفوز إلى جماهير الفريق، والسعادة طبيعية خاصةً أنها أمام الغريم التقليدي.

عمرو أدهم: نحاول التوصل لاتفاق مع بوطيب

تابع أدهم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "+90" على قناة النهار: "الفوز له دور هام في الناحية المعنوية للاعبين في الفترة المقبلة، وتمنح الجهاز الفني ثقة وهدوء، وتكون بناء للمرحلة المقبلة".

وأضاف عمرو أدهم: "سنبدأ مباشرةً التركيز على مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ونسعى لتحقيق اللقب وهناك تعهد وإجماع على هذا الأمر".

واستطرد عضو مجلس إدارة الزمالك: "الفوز ضد الأهلي بست نقاط، وسعيد لسعادة الجماهير والتي تدعم الفريق في كل وقت، ونحتاج دعمهم بالفترة المقبلة كما عودونا".

وقال عمرو أدهم: "فرجاني ساسي قدم شكوى ضد النادي وتم رفضها من المحكمة وتقدم بشكوى جديدة وتم حصوله على حكمه، ولكن سنستند على رفض القرار الأول عن طريق الاستئناف".

واختتم: "نحاول التوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، من أجل الوصول إلى حلول ودية، ومحاولة جدولة مستحقاته المادية".