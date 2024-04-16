نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مثير من رئيس الزمالك حول الأداء التحكيمي في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة أمام الأهلي جانبه الصواب في بعض القرارات.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

حسين لبيب: مباراة القمة درس للجميع

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كمشجع الحكم بالنسبة لي جانبه الصواب في أكثر من موقف".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كان لديهم الإصرار، ولم يتم تشتيت أذهانهم بعد قرارات الحكام، ونحن لا ننظر لأي شيء سوى تحقيق الفوز في المباراة".

وتابع: "مباراة القمة درس للجميع ولجماهير الزمالك وهو أننا قادرين على الفوز، وأنا سعيد بإصرار اللاعبين في مباراة الأهلي".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "أسلوب مجلس إدارة الزمالك هو زرع مفهوم عائلة الزمالك لدى الجميع، أنا كمسئول مثلي مثل أي مشجع".