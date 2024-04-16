"خالف أعراف الحكام" بعد مباراة القمة.. ميدو يفتح النار على إبراهيم نور الدين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن كريم وليد نيدفيد، لاعب النادي الأهلي استحق الحصول على بطاقة حمراء في مباراة القمة أمام الزمالك.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد حكم في العالم لا يشهر البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد بعد تدخله على ناصر ماهر".



وأضاف: "أتعرفون ماذا يعني إيه الأهلي يلعب منقوص لاعب من الدقيقة 32؟".



وتابع: "لا يوجد حكم في العالم يعلن ان هذا هو آخر موسم له، من الممكن أن يعلن ذلك بعد نهاية الموسم، ولكن إبراهيم نور الدين خالف كل الأعراف بإعلان موعد اعتزاله".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لجنة الحكام استجابت لضغوطات إبراهيم نور الدين وأسندت مباراة القمة له، وهذا مثّل ضغوطًا عليه وعلى لجنة الحكام واتحاد الكرة".