5 أسباب وراء فوز الزمالك على الأهلي في القمة 127

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الفارس الأبيض القمة 127، بفوز غالي على حساب النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت المباراة تألق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي كان صاحب الثنائية التي أهدت الزمالك النقاط الثلاث.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز الأسباب والتي أدت لفوز القلعة البيضاء على نظيرتها الحمراء:-

تشكيل خاطئ من الأهلي

دخل فريق الأهلي المباراة بتشكيل أثار الجدل، وذلك بإراحة اللاعبين المؤثرين على دكة البدلاء، لتكون الأفضلية لنادي الزمالك.

أزمة دفاعية



مازالت دفاعات الأهلي تشكل أزمة عقب العودة من التوقف الدولي في شهر يناير الماضي، فعلى الرغم من التفوق الأفريقي كان المستوى المحلي على النقيض والذي حافظ فيه الاهلي على الشباك النظيفة في مباراة وحيدة من 4 مباريات.

دوافع جديدة من الزمالك

مازال الزمالك يواصل تعديل مساره بعد الفوز في المباريات السابقة ليستكمل انتصاراته من جديد.

ثأر قديم

ودخل جوزيه جوميز المباراة رغبة بالثأر بعد الخسارة من الاهلي في كأس مصر بهدفين نظيفين.

غيابات الأهلي

ويعانى المارد الأحمر من عدة غيابات أبرزها ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي ومروان عطية.