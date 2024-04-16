نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. إعلامي يفجر مفاجأة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالرحمن أباعود، مفاجأة جديدة حول تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على نظيره العين، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح أباعود، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب الحالة الجوية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الساعات القادمة.

وكتب أباعود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "لأول مرة يقام الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة عن بعد، ومن الوارد تأجيل لقاء ‎الهلال والعين 24 ساعة في حال تأثر مدينة العين بالحالة الجوية في حال زادت كمية الأمطار عن المتوقع، وسيتحدد القرار قبل اللقاء بـ 6 ساعات.".