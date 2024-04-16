نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أخطاء فادحة من مارسيل كولر أدت لسقوط الأهلي أمام الزمالك في القمة 127 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفارس الأبيض القمة 127، بفوز غالي على حساب النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت المباراة تألق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي كان صاحب الثنائية التي أهدت الزمالك النقاط الثلاث.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز الأخطاء الذي سقط فيها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والتي أدت لفوز القلعة البيضاء على نظيرتها الحمراء:-



1-تشكيل غير مناسب

أثار تشكيل الأهلي الجدل خاصة في وجود النجوم على دكة البدلاء، لتزداد المباراة صعوبة بعد التغيرات خاصة في تسجيل الزمالك هدف المباراة الأول.

2- غياب بعض اللاعبين دون مبرر

مازال غياب بعض اللاعبين عن المشهد يشكل لغز كبير، ليسقط المارد الأحمر في الهزيمة بوجود لاعبين دون المستوى الفني.

3- طريقة اللعب

واحدة من أخطاء كولر هي طريقة اللعب الغير مناسبة لأجواء القمة لتكون المحصلة هزيمة الأهلي.

4-غياب الدوافع



ويعيش الأهلي حالة من غياب دوافعه لتحقيق نتائج جديدة عكس الفترة الماضية، والتي اكتسح فيها العديد من البطولات.

5-تصريحات كارثية



مازالت تصريحات السويسري تثير الاستياء منذ المباراة الماضية والحالية وسط تكهنات حول رحيل كولر من قيادة الاهلي.