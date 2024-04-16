نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أكرم توفيق يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مؤجلات مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.
وتستعد كتيبة القلعة الحمراء لخوض مباراة صعبة وحاسمة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الثالثة عصر السبت القادم.
- أكرم توفيق يطالب بالرحيل
وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" أكرم توفيق تحدث بنبرة جادة جدا بعد المباراة بسبب عدم مشاركته خلال حديثه مع سامي قمصان عضو الجهاز الفني للنادي الأهلي".
وتابع:" أكرم تلقى عرضا في يناير الماضي من أحد أندية الدوري السعودي، واللاعب طلب اليوم مناقشة العرض المقدم وبدأ المفاوضات".
وأختتم:" اعتقد أن يكون هذا الحديث نتيجة الضغط والغضب بعد خسارة الكلاسيكو المصري".